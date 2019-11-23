Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde denetim yaptı.

Denetimlerde uyuşturucuyla ilgili 19, hırsızlıkla ilgili 12, kabahatler kanunuyla 44 şahıs hakkında yasal işlem yapılarak 62 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 26,86 gram metamfetamin, 16,39 gram esrar, 1,36 gram bonzai, 16 uyuşturucu hap, 740 paket kaçak sigara, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 34 fişek, 3 bıçak, 2 çalıntı araç, 1 hacizli yakalamalı araç ve çok sayıda çalıntı yaşam malzemesi ele geçirildi.