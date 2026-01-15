Gaziantep'te Çiftçilere 7 Bin Ton Yem Dağıtıldı - Son Dakika
Ekonomi

Gaziantep'te Çiftçilere 7 Bin Ton Yem Dağıtıldı

15.01.2026 13:31
Şahinbey Belediyesi, çiftçilere 7 bin ton hayvan yemi dağıtarak tarımsal desteğini sürdürdü.

Gaziantep'teki Şahinbey Belediyesi, çiftçilere küçükbaş ve büyükbaş hayvanları için 7 bin ton hayvan yemi dağıttı.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Osmanlı Mahallesi'ndeki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, çiftçilere 8 yıldır yem, arpa, gübre ve fide dağıttıklarını söyledi.

Çiftçilere verilen desteğin devam edeceğini ifade eden Tahmazoğlu, şöyle konuştu:

"Verdiğimiz bu destekler o kadar kıymetli ki ekili alanımız 80 bin dekar alandan 320 bin dekar alana çıktı. Çiftçi sayılarımıza baktığımızda verdiğimiz desteklerle çiftçi sayımız 4 bin 100 iken şu anda 9 bin 468'e çıktı. Küçükbaş hayvan sayımız 90 bindi şu anda 134 bini geçti. Büyükbaş hayvan sayısı 27 binden şu anda 38 bin 618'e çıktı."

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise Gaziantep'in küçükbaş hayvanıyla öne çıkması gereken bir il olması gerektiğini belirterek, "Nohut, mercimek ekimleri ile küçükbaş hayvanının mutlak sürette artırılması gereken bir il. Öyle bir zaman gelecek ki bu saydığım üç ürün Antep fıstığından daha fazla para edecek. Dolayısıyla meraların muhafaza edilmesi, küçükbaş hayvanların da artırılması gerekmektedir. " dedi.

Çiftçilerden Hanifi Döner ise desteklerinden dolayı Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edilerek çiftçilere 7 bin ton hayvan yemi dağıtıldı.

Kaynak: AA

