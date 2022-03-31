Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

31.03.2022 17:46
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütü muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon yapıldı. Operasyonda geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldı - GAZİANTEP

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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