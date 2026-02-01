Gaziantep\'te Deprem Konutları Yüzde 95 Tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde inşasına başlanan konutların yüzde 95'i tamamlanırken, 15 bin 565 hak sahibinden 12 bin 333 kişiye konutları teslim edildi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremin vurduğu illerden biri de Gaziantep oldu. Nurdağı ve İslahiye'de büyük yıkım ve kayıplar yaşandı. Yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği Gaziantep'te 4 bin 60 bina yıkıldı ve 14 bin 47 bina ağır hasar gördü. Kentte en büyük yıkımın yaşandığı İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde deprem derin iz bıraktı. Deprem felaketinden en fazla etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te depremler özellikle Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde büyük tahribata yol açtı. 4 bin 982 evin yıkıldığı İslahiye'de bin 435 kişi, 5 bin 941 evin yıkıldığı Nurdağı'nda ise 2 bin 28 kişi hayatını kaybetti.

Devlet-millet iş birliği

Felaketin ardından örnek bir dayanışma tablosu yaşanırken, devlet ve millet iş birliğiyle Nurdağı ve İslahiye yaralarını hızla sarmaya başladı. Depremin ardından kurulan 23 konteyner kentten 3'ünün de kısa sürede boşaltılması çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. 159 milyon 665 bin TL kira yardımı ödemesinin yapıldığı Gaziantep'te 252 bin 327 kişiye 10 bin TL acil yardım, 30 bin 685 kişiye 15 bin TL taşınma desteği ödendi. Depremlerden zarar gören çiftçilere 7 bin 310 besi hayvanı ve bin 473 ton yem dağıtıldı.

Deprem konutları yüzde 95 oranında tamamlandı

Deprem konutlarının yüzde 95 oranında tamamlandığı Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde depremlerde yıkılan konutların yerine rezerv ve kırsal alanlarda yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, depremlerden hemen sonra Gaziantep'te İslahiye ve Nurdağı ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde konut yapımına hızlı bir şekilde başlandığını bildirdi.

"12 bin 333 kişiye konutu teslim edildi"

Şimşek, Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinden sonra yapılan hasar tespit çalışmalarında orta, ağır, acil yıkılacak ve yıkık olarak tespit edilen bina sayısının 25 bin 408 olduğunu bildirerek, "İlimizde AFAD tarafından belirlenen 15 bin 565 hak sahibi bulunmaktadır. Bu hak sahiplerinden 12 bin 333 kişiye konut teslimi yapılmış ve evlerine yerleşmişlerdir. Depremden hemen sonra ilimizde 29 bin 700 konutun yapımına başlanmıştır. Bu konutların 4 bin 500'ü kırsalda, 25 bin 200'ü ilçe merkezlerindedir. Konutlarımızın nerdeyse yüzde 95'i bitmiş durumdadır" dedi.

"3 milyar 700 milyon TL ödeme yapıldı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, 11 ili etkileyen depremlerin ardından afetzedelerin evlerine kavuşmaları için başlattığı Yerinde Dönüşüm Projesinden yararlanan vatandaşlara verilen desteklere de değinen Şimşek, "Bu süreçte bakanlığımız tarafından hak sahibi olsun veya olmasın, yerinde dönüşüm fırsatı verilmiştir. Yerinde dönüşüm yapmak isteyenlere hem proje desteği hem de 2 yıl ödemesiz, 8 yıl vadeli ve faizsiz 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi ve 40 bin TL zemin etüdü ile proje parasını yine hibe olarak vermiştir. Toplamda 1 milyon 540 bin TL destek sağlanmıştır. Şu ana kadar yerinde dönüşüm kapsamında yaptığımız ödeme ise 3 milyar 700 milyon TL'dir. İlimizde bu kapsamda 2 bin 802 adet yapı ruhsatı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Konutlarımızın yüzde 95'i tamamlandı"

Depremlerden en çok etkilenen ilçelerimiz Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki son durum ile ilgili de bilgi veren Şimşek, "Nurdağı ilçemizde depremden hemen sonra yapılan hasar tespit çalışmalarında orta, ağır, acil yıkılacak ve yıkık olarak tespit edilen bina sayısı 6 bin 450'dir. AFAD tarafından belirlenen 5 bin 588 hak sahibi bulunmaktadır. İlçemizde depremden hemen sonra rezerv alanlarla birlikte 7 bin 441 konutun inşasına başlanmıştır. Bunlardan bin 709'u kırsalda, 5 bin 732'si ise ilçe merkezindedir. İlçemizde konutlarımızın nerdeyse yüzde 95'i bitmiş durumdadır. AFAD tarafından hak sahibi olanlar için kuralar çekilmiş ve 3 bin 877 konut hak sahiplerine isabet etmiştir. İslahiye ilçemizde depremden hemen sonra yapılan hasar tespit çalışmalarında orta, ağır, acil yıkılacak ve yıkık olarak tespit edilen bina sayısı 5 bin 740'tır. AFAD tarafından belirlenen 5 bin 191 hak sahibi bulunmaktadır. Depremden hemen sonra rezerv alanlarla birlikte İslahiye'de 6 bin 41 konutun inşasına başlanmıştır. Bunlardan 938'i kırsalda, 5 bin 103'ü ilçe merkezindedir. İlçemizde konutlarımızın nerdeyse yüzde 95'i bitmiş durumdadır. AFAD tarafından hak sahibi olanlar için kuralar çekilmiş, 4 bin 795 konut hak sahiplerine isabet etmiştir. Kura çekimleri devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Allah devletimizden razı olsun"

Evlerine yerleşen depremzedelerden olumlu dönüşler aldıklarını ve onların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Şimşek, "Bu süreçte vatandaşlarımızdan, 'Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, bakanımız Murat Kurum'dan razı olsun. Konutlarımız çok güzel, sıcak yuvamızda oturuyoruz. Kendimiz yapmaya kalksak ömrümüzün yarısı giderdi' gibi çok güzel dönüşler alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ve daha da motive ediyor" ifadelerini kullandı.

"Nurdağı'mız yeniden ayağa kalktı"

Nurdağı ilçesindeki depremzedelerden Said Cihangir, "Depremlerde neredeyse bütün Nurdağı yıkıldı ve yerle bir oldu. Allah devletimizden ve yardımseverlerimizden razı olsun. Nurdağı'nı tekrar ayağa kaldırmak için hızlı bir şekilde çalışmalara başladılar ve tüm güçleriyle çalıştılar. Nurdağı'mız yeniden ayağa kalktı diyebiliriz. Evler teslim edilmeye başlandı. Neredeyse tamamen yıkılmış bir ilçeyi tekrar ayağa kaldırmak kolay değil. Bundan dolayı da Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP