Gaziantep\'te Depremde Kaybedilenler Anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Gaziantep'te, afette hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı.

Gaziantep Valiliğince Yeşilkent Mezarlığı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Kemal Çeber ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bıraktı, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Çeber, kabirleri ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu belirtti.

Deprem sonrasında yepyeni şehirlerin, her türlü altyapının, okulların, sağlık ocaklarının yapıldığını dile getiren Çeber, şöyle konuştu:

"Bu acıyla beraber ne kadar büyük devlet ne kadar asil bir millet olduğumuzu da bu vesileyle görüyoruz ama ne yaparsak yapalım hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızdan birini bile geri getiremeyiz. Hüznümüz bundan, yoksa ilgili bütün kurumlarımız depremin olduğu ilk andan itibaren hem acıları paylaştık, hem de nasıl düzeltebiliriz diye her şeyin üzerine gittik. Fiziken tüm dünyanın hayret ettiği düzeyde düzelme sağladık. Sonuna geldik ama her 6 Şubat'ta acılarımız tazeleniyor. Kabristanlığı gezerken hep aklıma geliyor, doğum tarihi hepsinin farklı, kimi çocuk, kimi genç, kimi yaşlı. Bir sürü farklı doğum tarihleri ama vefat tarihleri hep aynı, 6 Şubat. Üç yıl önce tüm deprem bölgesinde 54 bin, 3 bin 926 da Gaziantep'te canımızı, kardeşimizi edebiyete uğurladık. Allah dünyadaki hiçbir kimseye, hiçbir devlete böyle bir acı yaşatmasın."

Programa, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Umut Zeybek, İl Müftüsü Şakir Aktaş ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada, Şahinbey Millet Camisi'nde de depremde hayatlarını kaybedenler için dua edildi.