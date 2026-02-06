Gaziantep'te Depremde Kaybedilenler Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te Depremde Kaybedilenler Anıldı

Gaziantep\'te Depremde Kaybedilenler Anıldı
06.02.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, kabirleri başında anıldı; dua edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Gaziantep'te, afette hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı.

Gaziantep Valiliğince Yeşilkent Mezarlığı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Kemal Çeber ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bıraktı, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Çeber, kabirleri ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu belirtti.

Deprem sonrasında yepyeni şehirlerin, her türlü altyapının, okulların, sağlık ocaklarının yapıldığını dile getiren Çeber, şöyle konuştu:

"Bu acıyla beraber ne kadar büyük devlet ne kadar asil bir millet olduğumuzu da bu vesileyle görüyoruz ama ne yaparsak yapalım hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızdan birini bile geri getiremeyiz. Hüznümüz bundan, yoksa ilgili bütün kurumlarımız depremin olduğu ilk andan itibaren hem acıları paylaştık, hem de nasıl düzeltebiliriz diye her şeyin üzerine gittik. Fiziken tüm dünyanın hayret ettiği düzeyde düzelme sağladık. Sonuna geldik ama her 6 Şubat'ta acılarımız tazeleniyor. Kabristanlığı gezerken hep aklıma geliyor, doğum tarihi hepsinin farklı, kimi çocuk, kimi genç, kimi yaşlı. Bir sürü farklı doğum tarihleri ama vefat tarihleri hep aynı, 6 Şubat. Üç yıl önce tüm deprem bölgesinde 54 bin, 3 bin 926 da Gaziantep'te canımızı, kardeşimizi edebiyete uğurladık. Allah dünyadaki hiçbir kimseye, hiçbir devlete böyle bir acı yaşatmasın."

Programa, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Umut Zeybek, İl Müftüsü Şakir Aktaş ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada, Şahinbey Millet Camisi'nde de depremde hayatlarını kaybedenler için dua edildi.

Kaynak: AA

Gaziantep Valiliği, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Depremde Kaybedilenler Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:32:50. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Depremde Kaybedilenler Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.