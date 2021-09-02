Gaziantep'te "Doğru Koca Nasıl Seçilir" oyunu sahnelenecek - Son Dakika

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, tek kişilik gösterisi "Doğru Koca Nasıl Seçilir" adlı oyunu Gaziantepli sanatseverler için sahneleyecek.

Genç komedyen gösterisinde aile bağları, kadın erkek ilişkileri ve bu ilişkilerin psikolojik etkilerini çeşitli tiplemelerle esprili bir dille aktarıyor.

Oyun 9 Eylül Perşembe Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde saat 21.00'de izlenebilecek.

Konser

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Murat Dalkılıç ve Zeynep Bastık, şarkılarını 6 Eylül Pazartesi saat 21.00'de Mavera Açık Hava'da hayranları için seslendirecek.

Şarkıcı Cem Adrian da 8 Eylül Çarşamba saat 21.00'de yine aynı yerde konser verecek.