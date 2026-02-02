Gaziantep'te Duvar Çöktü, Araçlar Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Gaziantep'te Duvar Çöktü, Araçlar Zarar Gördü

Gaziantep\'te Duvar Çöktü, Araçlar Zarar Gördü
02.02.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yoğun yağış sonrası Gaziantep'te bir sitenin duvarı çöktü, 3 araç hasar gördü, yaralanan yok.

Gaziantep'te yoğun yağış sonrası 4 bloklu sitenin istinat duvarının çöktüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde duvarın bir anda çökme anları yer alırken şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda 3 araç duvar altında kaldı.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış sonrası 4 bloklu sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Olay sonrası büyük panik yaşayan site sakinleri korkuyla kendilerini dışarı attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde çöken duvar altında herhangi bir vatandaşın kalmadığı ancak üç araç ve 2 dairenin duvar altında kalarak hasar gördüğü tespit edildi.

Duvarın çökme anı kamerada

Yoğun yağış sonrası 4 bloklu sitenin istinat duvarının çöktüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde duvarın bir anda çökmesi ve park halindeki 3 aracın çöken enkaz altında kalma anları yer aldı. Olay sırasında çevredeki vatandaşların panikle etrafa kaçışması ve yoğun toz bulutu da dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Gaziantep, 3. Sayfa, Güvenlik, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Duvar Çöktü, Araçlar Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı Vatandaşlar film gibi izledi Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı! Vatandaşlar film gibi izledi
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Sınır ticaretinde yeni dönem Bulgar levası ile alışveriş sona erdi Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi
Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

10:01
Fatih Ürek’in cenazesine damga vuran görüntü Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:15
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
09:09
Bill Gates’in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
07:14
AK Partili Tayyar’dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 10:12:06. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Duvar Çöktü, Araçlar Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.