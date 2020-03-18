Gaziantep'te elektrikli bisikletle minibüs çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te elektrikli bisikletle minibüs çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika

Gaziantep'te elektrikli bisikletle minibüs çarpıştı: 2 ölü

6 saat önce

Gaziantep'te elektrikli bisikletle minibüsün çapışması sonucu 2 kişi öldü.

Gaziantep'te elektrikli bisikletle minibüs çarpıştı: 2 ölü, System.String[]

Gaziantep'te elektrikli bisikletle minibüsün çapışması sonucu 2 kişi öldü.

Fıras Alarud'un (34) kullandığı elektrikli bisiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, Alarud ile elektrikli bisiklette bulunan arkadaşı Cuma Yasin ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Alarud ve Yasin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:22 Kaynak: AA

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