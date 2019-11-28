Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uygulayan koca yakalandı

Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uyguladığı tespit edilen koca gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte meydana gelen ve basında yayınlanan kadına şiddet görüntüsüne ilişkin araştırma yapıldığı belirtildi.

Yapılan araştırmada olayın 15 Kasım 2019'da Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdur kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığı ve olayla ilgili ilimizde herhangi bir kolluk birimine veya adli mercilere müracaatta bulunulmadığı tespit edilmiştir. Olay sonrasında mağdurun İstanbul'a gittiğinin tespit edilmesi üzerine mağdur kadın ve İstanbul ilinde bulunan polis merkezi ile irtibat kurulmuş, görevlilerimizce de olayı gerçekleştiren eş yakalanarak hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır."