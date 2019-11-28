Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uygulayan koca yakalandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uygulayan koca yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uygulayan koca yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uyguladığı tespit edilen koca gözaltına alındı.

Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uygulayan koca yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uyguladığı tespit edilen koca gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, basında yer alan kadına şiddet görüntüsüne ilişkin araştırma gerçekleştirildiği belirtildi.

Araştırmada olayın 15 Kasım'da Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldiğinin anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdur kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığı ve olayla ilgili ilimizde herhangi bir kolluk birimine veya adli mercilere müracaatta bulunulmadığı tespit edilmiştir. Olay sonrasında mağdurun İstanbul'a gittiğinin tespit edilmesi üzerine mağdur kadın ve İstanbul ilinde bulunan polis merkezi ile irtibat kurulmuş, görevlilerimizce de olayı gerçekleştiren eş yakalanarak hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır."

İstanbul'da polis merkezine giderek şikayetçi oldu

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada da eşi E.Ç. (32) tarafından şiddete maruz bırakılan mağdur B.Ç'nin (24) olayın ardından İstanbul'daki ailesinin yanına gittiği bildirildi.

İrtibat kurulan mağdur kadının bu kentte polis merkezine giderek şikayetçi olduğu ifade edilen açıklamada, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı duyuruldu.

Bu arada, gözaltına alınan şüpheli E.Ç. de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, adliyeye girişi sırasında gazetecilerin soruları üzerine çok pişman olduğunu ve özür dilediğini söyledi.

Gaziantep, İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
Son dakika: Meteoroloji ve AKOM'un ardından İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı Meclis'te "Tank Palet Fabrikası" tartışması! "General eskisi" ifadeleri gerginlik çıkardı Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:29:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uygulayan koca yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]