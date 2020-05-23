Gaziantep'te evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şüphelilerin hırsızlık için farklı evlere girmesi ve çaldıkları malzemelerle kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği 6 zanlıyı adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde evlerden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep 'in Nizip ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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