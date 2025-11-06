Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü - Son Dakika
Gaziantep'te otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü

Gaziantep\'te otomobil kamyona arkadan çarptı: 3 ölü
06.11.2025 00:03  Güncelleme: 01:09
Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda meydana gelen kazada, bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

KAMYON İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 AGH 214 plakalı mısır silajı yüklü kamyon, Gaziantep- Kahramanmaraş kara yolunun kırsal Köksalan Mahallesi yakınlarında, Nuri Akkurt idaresindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te Kamyon ve Otomobil Çarpıştı: 3 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETİ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan aynı aileden Nuri, Cemile ve Rahime Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

