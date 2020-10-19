Gaziantep'te FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika

Duruşma savcısı, dosyadaki mevcut delil durumuna göre sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını öne sürdü.

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