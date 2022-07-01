Gaziantep'te, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

01.07.2022 16:35
Gaziantep'te, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.K., polis ekiplerince yakalandı.

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.K., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan firari C.K.'nın kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekiplerin yaptığı araştırma yeri tespit edilen C.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Kocaeli'de kablo çalan şüpheli tutuklandı Son dakika gündem: Kocaeli'de kablo çalan şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri! Tunceli merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Son dakika haberleri! Tunceli merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:52 Evleneceği gün, annesini kaybeden kız gözyaşlarına boğuldu
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
15:31 İzmit'te ailesinin "kayıp" olarak bildirdiği gencin cansız bedeni otel odasında başından vurulmuş halde bulundu
15:27 Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü
15:22 E-ticarette tekelleşmeye son verecek yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
15:16 "Eyüpspor'a gidecek" denilen Kazımcan Karataş, resmen Galatasaray'da!
14:54 PSG yönetiminden bomba karar! Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı planlıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 16:41:36. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement