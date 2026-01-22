Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri, 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlüyü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şahinbey ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "Gece vakti silahla yağma" suçundan hakkında 25 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.C.T.T.'yi saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
