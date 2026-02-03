Gaziantep\'te Güvenlik Uygulaması

Gaziantep'te okul çevrelerinde huzur-güven uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geleceğin teminatı gençlerin güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde huzur-güven uygulaması yaptı. Dron destekli uygulamada bin 568 şahıs sorgulanarak, 93 okul servisi, 34 park ile 49 umuma açık iş yeri denetlendi. Uygulamada ruhsatsız faaliyet gösteren 3 iş yeri ile 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP