Gaziantep'te Güvenlik Uygulaması
Gaziantep'te Güvenlik Uygulaması

Gaziantep\'te Güvenlik Uygulaması
03.02.2026 09:14
Okul çevrelerinde huzur-güven uygulamasında 1568 kişi sorgulandı, 3 iş yerine yasal işlem yapıldı.

Gaziantep'te okul çevrelerinde huzur-güven uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geleceğin teminatı gençlerin güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde huzur-güven uygulaması yaptı. Dron destekli uygulamada bin 568 şahıs sorgulanarak, 93 okul servisi, 34 park ile 49 umuma açık iş yeri denetlendi. Uygulamada ruhsatsız faaliyet gösteren 3 iş yeri ile 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Güvenlik Uygulaması - Son Dakika

SON DAKİKA: Gaziantep'te Güvenlik Uygulaması - Son Dakika
