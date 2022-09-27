Gözaltına alınan R.Ö. ve A.İ.K'nin haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te haklarında suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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