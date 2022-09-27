Gaziantep'te haklarında suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te haklarında suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı

27.09.2022 16:06
Gaziantep'te haklarında suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te haklarında çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te haklarında çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Güneykent Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, seri numarası kazınmış 2 pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ile 19 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Ö. ve A.İ.K'nin haklarında çok sayıda suç kaydı olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te haklarında suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te haklarında suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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