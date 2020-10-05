Gaziantep'te hayırsever Topçuoğlu ailesinden eğitim kampanyasına destek - Son Dakika

Gaziantep'te hayırsever Topçuoğlu ailesinden eğitim kampanyasına destek

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına Topçuoğlu ailesi 3 okul ile destek verdi.

Gaziantep'te hayırsever Topçuoğlu ailesinden eğitim kampanyasına destek, System.String[]

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına Topçuoğlu ailesi 3 okul ile destek verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 32 derslikli Mavikent Anadolu Lisesi ve Spor Salonu, 32 derslikli Beykent Anadolu Lisesi ile 32 derslikli içerisinde 4 atölyesi bulunan 25 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine isim hakkı verilmesi ile ilgili protokol imzalandı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, kampanyaya diğer iller tarafından gıpta ile bakıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gaziantep'e baktığımızda okulların, camilerin üzerinde mutlaka bir hayırseverimizin ismiyle karşılaşıyoruz. Topçuoğlu ailesinin şehre kazandırdığı eserleri ise gerek hastane gerek yüksekokul gerekse de okullar gibi pek çok yerde görüyoruz. Bugün de 100. yılda 100 hayırsever kampanyasına 3 okul ile destek veriyorlar. Okullar 32 derslikli ve atölyeleri var. Destekledikleri için ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah tez zamanda biz de 100 okulumuzu tamamlayıp Türkiye ve dünyada önemli bir projeyi taçlandırmış olacağız."

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayırseverlerin isminin cadde ve sokaklara verilmesi ile ilgili de değerlendirmede bulunan Vali Gül, "İsimlerin caddelerde, sokaklarda yaşatılması konusunda da Belediye Başkanı'mıza teşekkür ediyoruz. Sizler buna değersiniz. Keşke imkan olsa daha fazlasını yapsak ama imkanlar dahilinde bu kadarını yapabildik." ifadelerini kullandı.

Hayırseverlerin eğitim ve sağlık alanında yaptığı yatırımların önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de şu ifadeleri kullandı:

"Bunu yapan irade okullarla da çocuklarımızın eğitim hayatına dokunuyor. Bu özel ailelere isimlerini daha da yaşatmak için yeni alanlar açalım istedik. Şehrimizin en güzel caddelerine sizlerin uygun gördüğünüz yerlere meclis kararı alarak isimlerinizi vereceğiz. Bunu daha da şehirde görünür hale dönüştürme arzusundayız. Böyle iyiliği büyüteceğiz. İyiler kazanacak ve birlikte kazanacağız. Bu şehir kazanacak."

Hayırsever Mustafa Topçuoğlu ise aile olarak şehre katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Projeye desteğimizin olması temennisiyle yola çıktık. Şehrimizin eğitim konusunda gideceği çok yol var. Daha güzel bir şehir için hepimizin eğitim konusunda elinden gelen bütün imkanları sağlaması lazım. Bizim bundan önce de her zaman eğitim konusunda desteklerimiz vardı. Bununla da sınırlı olmayacak. İnşallah önümüzdeki dönemde de aynı şekilde şehrimizin eğitim konusunda daha ileriye gitmesi için elimizden geleni yapacağız."

Hayırseverler Berrin Topçuoğlu ile Mücevher Topçuoğlu ise projeye katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti vurguladı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 20:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hayırsever Topçuoğlu ailesinden eğitim kampanyasına destek - Son Dakika

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