İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gasp, kapkaç ve hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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