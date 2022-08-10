Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

10.08.2022 16:22
Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gasp, kapkaç ve hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Şahinbey ilçesi hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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