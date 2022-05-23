GAZİANTEP'TE HIZLI TREN İÇİN TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP'TE HIZLI TREN İÇİN TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI

23.05.2022 18:01

GAZİANTEP'te Gaziray Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 25 kilometrelik hat üzerinde hareket edecek olan yüksek hızlı tren (YHT) uygulaması için test sürüşleri başladı.

GAZİANTEP'te Gaziray Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 25 kilometrelik hat üzerinde hareket edecek olan yüksek hızlı tren (YHT) uygulaması için test sürüşleri başladı.

Proje kapsamında dün Ankara'dan Gaziantep'e gelen yüksek hızlı tren, hat üzerinde beş gün sürecek olan pantograf dinamik ölçüm test analizlerine bugün başladı. Pantograf katener dinamik etkileşim testi tren hattına bugün elektrik verilmesi ile başladı. Yüksek hızla test sürüşlerinin yapıldığı hat üzerinde güvenlik önlemleri alınarak gerekli ölçümler yapılıyor. Cuma günü son bulacak olan test sürüşlerinin ardından hattın yüksek hızlı trenleri için uygunluk kararı verilecek.

GAZİANTEP'TE HIZLI TREN İÇİN TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI
GAZİANTEP'TE HIZLI TREN İÇİN TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI
GAZİANTEP'TE HIZLI TREN İÇİN TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI
GAZİANTEP'TE HIZLI TREN İÇİN TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI
GAZİANTEP'TE HIZLI TREN İÇİN TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI
GAZİANTEP'TE HIZLI TREN İÇİN TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI

YORUMLAR
500
Hong Kong Kanalizasyonda Kovid-19 Tespit Edilmesinin Ardından Daha Fazla Hızlı Antijen Testi Dağıtacak Hong Kong Kanalizasyonda Kovid-19 Tespit Edilmesinin Ardından Daha Fazla Hızlı Antijen Testi Dağıtacak Yeni Vali Pehlivan, Mersin mesaisine hızlı başladı Yeni Vali Pehlivan, Mersin mesaisine hızlı başladı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE HIZLI TREN İÇİN TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI - Son Dakika


Son Dakika
20:18 Erdoğan, yoklama kaçağı gençler için açıklama yaptı: Bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz
20:16 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzadı!
20:13 İmza atmaya çok yakın! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı
19:44 AK Partili belediye şarkıcı Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti! Sanatçı, sosyal medyadan tepki gösterdi
19:42 Davos'ta gerçekleşen gösterilere katılan milyoner isimlerden şaşırtan çağrı: Bizden daha çok vergi alın
19:37 "Kılıçdaroğlu aday olacak" iddiası gündem oldu! CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi
19:36 Fatih Karagümrük'ten Stefan Kuntz'a sert tepki: Bu milletin temsilcisi olamaz
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 20:41:57. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE HIZLI TREN İÇİN TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement