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Gaziantep'te huzur operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te polis ekiplerince huzur operasyonu gerçekleştirildi.

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Gaziantep'te polis ekiplerince huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Şahinbey ve Şehitkamil ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince, 20-21 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda 25 şüpheliye uyuşturucu kullanmaktan, 2 kişiye de uyuşturucu kullanmak, bulundurmak ve aracılık yapmak suçundan adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda 18 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 63 aranan kişi yakalandı ve 55 şüpheli kişiye de kabahatler kanunundan işlem yapıldı.

Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 102,43 gram sentetik uyuşturucu, 35,54 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 5.31 gram eroin, 3 kuru sıkı tabanca, 1 tüfek, 3 kapsam dışı bıçak, bin 36 gümrük kaçağı sigara, 1 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı bisiklet, 1 hacizli yakalama oto, 11 kayıp buluntu plaka, kaçak içki nakliyesinde kullanılan araç, 480 şişe kaçak içki ile suçta kullanılan motosiklet ele geçirildi.

Gaziantep, Polis, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:28 Kaynak: AA
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