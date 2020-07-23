Gaziantep'te inşaat halinde bina çöktü 2 işçi enkaz altından çıkarıldı - Son Dakika

Gaziantep'te inşaat halinde bina çöktü 2 işçi enkaz altından çıkarıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde inşaat halindeki bir bina henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yıkıldı. Yıkılan binanın enkazında kalan iki kişi sağ olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Oğuzeli ilçesinde inşaat halindeki bir binada göçük oldu. İhbarın ardından olay yeri güvenlik çemberine alındı. Yıkılan binanın altında iki kişinin kaldığı ihbarı üzerine ise bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 araç 7 personel ile göçük altında kimse bulunup bulunmadığı belirlendi. Yürütülen çalışmada, 36 yaşında Ziya İzci ve 20 yaşında Murat Sönmez adlı iki vatandaş enkaz altından sağ olarak çıkartıldı.

112 ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerinde çalışmalar sürüyor.