Kültür Sanat

Gaziantep'te Kadınlar Sedef İşlemeciliği Öğreniyor

26.01.2026 17:24
Gaziantep'te kadınlar, sedef işlemeciliği kurslarıyla geleneksel sanatı yaşatıp gelir elde ediyor.

Gaziantep'te unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları arasında yer alan sedef işlemeciliği, Şahinbey Belediyesinin açtığı kurslarla kadın kursiyerlerin elinde yeniden hayat buluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi'nde düzenlenen meslek edindirme kursları, hem kültürel mirası koruyor hem de vatandaşların aile ekonomisine katkı sağlıyor. Osmanlı döneminde padişahların ilgisi nedeniyle "padişahların sanatı" olarak nitelendirilen sedef kakma, artık Gaziantepli kadınlar tarafından yaşatılıyor.

Kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri, çeşitli hediyelik eşya galerilerinde satışa sunularak hem sanatın devamlılığı sağlanıyor hem de kadınlara gelir sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kurs eğitmeni Mustafa Kaya, sedef kakmanın UNESCO tarafından koruma altına alındığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sedef kakma kursu Gaziantep'te kadınlara yönelik olarak sadece Şahinbey Belediyemiz tarafından veriliyor. Selçuklu ve Osmanlı'dan bize miras kalan bu meslek ölmesin istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bu konuda büyük destek veriyor. Amacımız, bu tarihi sanatı kadın kursiyerlerimizle birlikte daha ileriye taşımak."

Kursa 5 aydır devam eden Elif Çap da sedef kakma ile hayatının değiştiğini belirterek, "Böyle bir el sanatını öğrendiğim için de çok mutluyum. İleride kendimi biraz daha geliştirdiğim zaman kendi iş yerimi açıp, bayanlarla birlikte çalışmak istiyorum. Kendi çocuklarıma takı sandıkları, el aynaları ve saat yaptım. Bu ürünleri kendi evimde de kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kursiyer Ceren Tosun ise tarihi bir sanata emek vermekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önce bu kursa başlamaya niyetim yoktu ama el sanatları ilgimi çekti. Ben de o yüzden kursa yazılmaya karar verdim ve çok güzel şeyler öğrendim. Hayalim güzel şeyler yaparak, kendi iş yerimi açmak. Çünkü bu sanat tarihi bir sanat olduğu için kimse emek vermiyor, kimse kolay kolay yapmıyor. O yüzden ben de bu kursa kayıt oldum"

Kaynak: AA

