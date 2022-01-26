Gaziantep'te kar manzarası - Son Dakika

GAZİANTEP, geçen hafta başlayan kar yağışıyla beyaza bürünürken, kentin tarihi kalesi ve parklarında güzel manzaralar ortaya çıktı.

Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu Gaziantep'te kar yağışı, 1 haftadır devam ediyor. Türkiye'nin en sıcak kentlerinden olan Gaziantep, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte tarihi Gaziantep Kalesi ile parklarda güzel görüntüler oluştu. Birçok kişi de günlük yaşamı etkileyen karın oluşturduğu beyaz güzelliği fotoğrafladı.