Gaziantep'te Koruyucu Aile Protokolü İmzalandı

11.02.2026 15:01
Gaziantep'te koruyucu aile hizmetlerini güçlendirme amaçlı protokol imza töreni yapıldı.

Gaziantep'te koruyucu aile hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında Valilik Fuaye Alanı'nda protokol imza töreni düzenlendi.

Üç yıl süreyle boyunca uygulanacak protokolle, koruyucu ailelerin sağlık raporu süreçleri kolaylaştırılması, çocuklara üniversite hastanesinde öncelik sağlanması ve akademik gelişimlerine destek verilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, koruyucu aile konusuna önem verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda çalışmaların devam edeceğini dile getiren Çeber, "Amacımız, devlet koruması altındaki ya da aile sıcaklığına ihtiyaç duyan evlatlarımızı bir yuva şefkatiyle buluşturmaktır. Tüm çabamız, çocuklarımızın sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise koruyucu ailelerin fedakarlık gerektiren kutsal bir görev üstlendiğini dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, kentte koruyucu aile hizmetlerinin devam ettiğini belirterek, "İlimizde 189 koruyucu ailemizin yanında 240 çocuğumuz bulunmaktadır. 2025 yılı içerisinde 27 çocuğumuz koruyucu aile yanına yerleştirilmiş, 47 çocuğumuz ise evlat edinilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Koruyucu Aile Derneği Başkanı Ayşe Kurtboğan da protokolün koruyucu aileler açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

