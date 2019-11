Gaziantep'te kültür sanat

Erzurum Devlet Tiyatrosu "Kayıp El" adlı oyununu Gaziantep'te sahneleyecek.

Martin McDonagh'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın Türkçeye çevirdiği, Kuvvet Yurdakul'un yönettiği oyunda, Emrah Keskin, Abdullah Arif Atalay, Özlem Sak ve Oğuzhan Vartolioğlu rol alıyor.

Oyunda, çocukken serseriler tarafından eli kesilen Carmichael'in hikayesi anlatılıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 30 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu, Stephen King'in ölümsüz eserinden uyarlanan "Esaretin Bedeli"ni Gaziantepliler için sahneleyecek.

Şakir Gürzumar'ın yönettiği oyunda, Kerem Alışık, Kaan Taşaner, İştar Gökseven, Fuat Onan, Erhan Alpay, Hasan Erdem ve daha birçok oyuncu rol alıyor.

Masum olduğunu iddia etmesine rağmen, karısını ve sevgilisini öldürmesi suçuyla iki kez müebbet hapse çarptırılan Andy Dufresne'in başından geçen olayların anlatıldığı oyunun konusu şöyle:

"Andy, Shawshank hapishanesine gönderilir. Uzun yıllarını Shawshank'te geçirmiş, hapishaneye her şeyi sokabilen eski bir mahkum olan Red ile aralarında güçlü bir dostluk kurulur. Red, Andy'nin hapishane şartlarına çabuk pes edeceğini düşünse de Andy Shawshank'teki her türlü acıya karşı hayata bağlı ve her zaman umutludur. Red umutsuzluğa inanırken, Andy umuda inanıyordur. Bu durumuyla etrafındaki mahkumları da etkileyen Andy, onları parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır. Andy Dufresne sabrın, bilginin, zekanın ve umudun tüm zorlukların üstesinden gelinebileceğinin kanıtıdır belki de..."

Oyun, 30 Kasım saat 20.00'de Şehitkamil Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde beğeniye sunulacak.

Konser

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Kalben, şarkılarını Gaziantepli hayranları için seslendirecek.

Konser, 3 Aralık Salı saat 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde dinlenebilecek.