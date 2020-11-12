Gaziantep'te "Kültür ve Medeniyet Kulüpleri" kuruldu - Son Dakika

Gaziantep'te "Kültür ve Medeniyet Kulüpleri" kuruldu

12.11.2020 13:27
Gaziantep'te

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde liselerde "Kültür ve Medeniyet Kulüpleri" için protokol imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde liselerde "Kültür ve Medeniyet Kulüpleri" için protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilere, protokol kapsamında sosyal, kültürel ve değerler eğitimi alanlarında çalışmalar düzenlenecek, milli ve manevi duygularını arttırıcı projeler ve okuma programları tertip edilecek ve uygun sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde kültürel geziler, kamplar düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol törenindeki konuşmasında, kentteki 1 milyon gencin ülke ve şehir için çok büyük bir hazine ve fırsat olduğuna dikkati çekti.

Eğitim alanında yapılması gereken ne varsa merkezi yönetimden beklenti içinde olmak yerine ellerini taşın altına koyduklarını ifade eden Şahin, bugün 4 bin derslik okul alanlarının tespit edilmesinin ardından çalışmaların başladığını, okulların onarımına başlayarak ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını kaydetti.

Pandemi sürecinde çocuklar için yaptıkları desteklere işaret eden Şahin, eşit fırsatlar yaratmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

İnsanları dünya vatandaşı olarak yetiştirmek için yerel kodlar, kültürel kodlar ve medeniyet kodlarının önemini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Eğer medeniyet kodlarımızı en başından güçlü bir şekilde çocuklarımıza ve gençlerimize aktarırsak bu dünyada ne açlık, ne yoksulluk, ne de ırkçılık kalacak. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile birlikte bu ihtiyacı gidermek için kulübümüzü kuruyoruz. Bugün, GASMEK'te büyük bir başarı hikayesi yazılıyor. Bunu tüm şehre yayacak şekilde olan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz bütün şehrin çocuklarını çalışmalarımızdan nasıl faydalanmasını sağlayacağız, bunu düşünüyoruz. GASMEK dışında bulunup bu çatının altında hizmet almayan çocuklarımıza ve gençlerimize de dokunmak istiyoruz. Bizim Muzaffer Ceylan hocamızın başkanlığında yeni kurduğumuz gönüllülük esaslı bir daire başkanlığımız var. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklere bir bütün olarak bakıyoruz. Herkesin görev alanına göre üzerine düşeni yaptığında 'İyi insan' kazanılacaktır."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de okulların hem sağlığı, hem de güvenliğiyle ilgili çok önemli protokoller hayata geçirdiklerini belirtti.

Salgın döneminde dijital eğitim içeriklerinin 22 bin kitabın bulunduğu dijital kütüphanenin altyapısı oluşturulduğunu anımsatan Tepe, "Online deneme sınavı hizmeti ulaştırıldı. Ayrıca 9 yüzme havuzunu faaliyete sokarak öğrencilerimiz için önemli bir imkan sağlandı. Bugün ise yeni bir protokol için buluştuk. Bu, 'Kültür ve medeniyet' içerikli bir çalışmanın yer aldığı bir protokol olacak. Böylelikle gençlerimiz, kendi kültür ve medeniyetlerini tanıyacak. Akabinde de kültüre ve medeniyete yeni değerler katacaklar. Başkan Fatma Şahin'e bu zamana kadar verdiği desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Protokol, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 'Kültür ve Medeniyet Kulüpleri' kuruldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı
Sergen Yalçın'ın istifa edeceği iddialarına Ahmet Nur Çebi yanıt verdi Sergen Yalçın'ın istifa edeceği iddialarına Ahmet Nur Çebi yanıt verdi         
13:20
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Koronavirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida'nın Türkiye maçında 4 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida'nın Türkiye maçında 4 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı         
12:05
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:50
Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
11:08
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu         
10:42
Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz         
10:37
Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü         
10:09
5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu 5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu         
10:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 13:44:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te "Kültür ve Medeniyet Kulüpleri" kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei