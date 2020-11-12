Gaziantep'te "Kültür ve Medeniyet Kulüpleri" kuruldu - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde liselerde "Kültür ve Medeniyet Kulüpleri" için protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilere, protokol kapsamında sosyal, kültürel ve değerler eğitimi alanlarında çalışmalar düzenlenecek, milli ve manevi duygularını arttırıcı projeler ve okuma programları tertip edilecek ve uygun sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde kültürel geziler, kamplar düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol törenindeki konuşmasında, kentteki 1 milyon gencin ülke ve şehir için çok büyük bir hazine ve fırsat olduğuna dikkati çekti.

Eğitim alanında yapılması gereken ne varsa merkezi yönetimden beklenti içinde olmak yerine ellerini taşın altına koyduklarını ifade eden Şahin, bugün 4 bin derslik okul alanlarının tespit edilmesinin ardından çalışmaların başladığını, okulların onarımına başlayarak ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını kaydetti.

Pandemi sürecinde çocuklar için yaptıkları desteklere işaret eden Şahin, eşit fırsatlar yaratmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

İnsanları dünya vatandaşı olarak yetiştirmek için yerel kodlar, kültürel kodlar ve medeniyet kodlarının önemini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Eğer medeniyet kodlarımızı en başından güçlü bir şekilde çocuklarımıza ve gençlerimize aktarırsak bu dünyada ne açlık, ne yoksulluk, ne de ırkçılık kalacak. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile birlikte bu ihtiyacı gidermek için kulübümüzü kuruyoruz. Bugün, GASMEK'te büyük bir başarı hikayesi yazılıyor. Bunu tüm şehre yayacak şekilde olan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz bütün şehrin çocuklarını çalışmalarımızdan nasıl faydalanmasını sağlayacağız, bunu düşünüyoruz. GASMEK dışında bulunup bu çatının altında hizmet almayan çocuklarımıza ve gençlerimize de dokunmak istiyoruz. Bizim Muzaffer Ceylan hocamızın başkanlığında yeni kurduğumuz gönüllülük esaslı bir daire başkanlığımız var. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklere bir bütün olarak bakıyoruz. Herkesin görev alanına göre üzerine düşeni yaptığında 'İyi insan' kazanılacaktır."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de okulların hem sağlığı, hem de güvenliğiyle ilgili çok önemli protokoller hayata geçirdiklerini belirtti.

Salgın döneminde dijital eğitim içeriklerinin 22 bin kitabın bulunduğu dijital kütüphanenin altyapısı oluşturulduğunu anımsatan Tepe, "Online deneme sınavı hizmeti ulaştırıldı. Ayrıca 9 yüzme havuzunu faaliyete sokarak öğrencilerimiz için önemli bir imkan sağlandı. Bugün ise yeni bir protokol için buluştuk. Bu, 'Kültür ve medeniyet' içerikli bir çalışmanın yer aldığı bir protokol olacak. Böylelikle gençlerimiz, kendi kültür ve medeniyetlerini tanıyacak. Akabinde de kültüre ve medeniyete yeni değerler katacaklar. Başkan Fatma Şahin'e bu zamana kadar verdiği desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.