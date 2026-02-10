Gaziantep'te Kültürel Miras Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te Kültürel Miras Sergisi Açıldı

Gaziantep\'te Kültürel Miras Sergisi Açıldı
10.02.2026 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 'Sandıktan Belleğe' sergisini açarak Antep İşi Nakış'ı tanıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel mirası koruma çalışmaları kapsamında hazırlanan "Sandıktan Belleğe: Meral Dai'nin 70 Yıllık Çeyizi" sergisi açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan sergide, Antep İşi Nakış'ın kentin kültürel hafızasını taşıyan miras olarak ele alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, sergiye katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Küçük yaşlardan itibaren el işlerine ilgisi olduğunu belirten Varank, şunları ifade etti:

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'i başka bir kulvara taşıdı. Kadın olmasının getirdiği bir artı mutlaka vardır ancak onun şahsının ortaya koyduğu güçlü bir vizyon da var. Gaziantep'i bir markaya dönüştürdü. Gastronomiden kültüre kadar birçok alanda önemli çalışmalara imza attı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren el emeği değerlerin korunması ve tanıtılması çok kıymetli."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Feray Yılmaz da Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi ve kültürü sandıktan çıkarıp güncel hayata yansıttıklarını belirtti.

Antep işinin köklü bir kültürel miras olduğunu dile getiren Yılmaz, "Antep İşi Nakış'ının UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi de bunun ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Antepli kadınların sabırla, ilmek ilmek işlediği bu eserler, anneden kıza, anneanneden toruna, babaanneden toruna aktarılan önemli bir kültürel mirastır." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi sahibi Meral Dai ise serginin hazırlanmasına katkı sunanlara teşekkür ederek, Antep kültürüne hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade etti.???????

Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Gaziantep, Kültür, Güncel, Miras, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kültürel Miras Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
Galatasaray, Barcelona’dan istedi 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
İran, İstanbul’dan neden vazgeçti Bakan Fidan açıkladı İran, İstanbul'dan neden vazgeçti? Bakan Fidan açıkladı
Fenerbahçe’nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon Fenerbahçe'nin yaz transferindeki hedefi: Kevin Zenon
Çok büyük hayallerle gelmişti... İşte Jhon Duran’ın Türkiye’deki 6 aylık macerası Çok büyük hayallerle gelmişti... İşte Jhon Duran'ın Türkiye'deki 6 aylık macerası
Melis İşiten’den ağızları açık bırakan itiraf Melis İşiten'den ağızları açık bırakan itiraf

18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:43
Somali’de yolcu uçağı Hint Okyanusu’na acil iniş yaptı
Somali'de yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Yatırımcı ne yapmalı İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 18:41:12. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Kültürel Miras Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.