Lokomotif hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralılar, Nurdağı ve İslahiye İlçe Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Araçta sıkışan sürücü Kara ile yanında bulunan çocuklar Elanur ile Zeynep Kara itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kozdere Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan Sadettin Kara yönetimindeki 77 AAJ 010 plakalı hafif ticari araca, Kahramanmaraş 'tan Gaziantep'e giden ve bağlı vagon bulunmayan lokomotif çarptı.

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