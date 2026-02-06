Gaziantep'te Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi - Son Dakika
Gaziantep'te Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi

Gaziantep\'te Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi
06.02.2026 15:33
Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif programı yapıldı.

Gaziantep'te, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların ruhlarına ithafen Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Program, Gaziantep Alaüddevle Camii'nde gerçekleştirildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, Hoşgör Kur'an Kursu'nda eğitim gören görme engelli hafızlar tarafından hatim okundu. Mevlid-i Şerif tilavetinin ardından, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

Program, cuma namazı sonrası cami çıkışında vatandaşlara yapılan ikramla sona erdi.

Yetkililer, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz millete başsağlığı dileklerini iletti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

