Gaziantep\'te Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi

Gaziantep'te, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların ruhlarına ithafen Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Program, Gaziantep Alaüddevle Camii'nde gerçekleştirildi.
Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, Hoşgör Kur'an Kursu'nda eğitim gören görme engelli hafızlar tarafından hatim okundu. Mevlid-i Şerif tilavetinin ardından, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.
Program, cuma namazı sonrası cami çıkışında vatandaşlara yapılan ikramla sona erdi.
Yetkililer, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz millete başsağlığı dileklerini iletti. - GAZİANTEP
