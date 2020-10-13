Gaziantep'te motosiklet otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hakan K. yönetimindeki 55 ABZ 089 plakalı motosiklet, İslahiye- Hassa kara yolu Küçük Sanayi civarında plakası öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ve beraberindeki Mehmet K. yaralandı.
Yaralılar ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçtığı ifade edilen otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.
- Kaynak: AA
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