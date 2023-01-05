Gaziantep'te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

05.01.2023 09:03

Gaziantep'te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı Gaziantep-Kilis karayolunda öğrenci servisinin bir araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Gaziantep'te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep- Kilis karayolunda öğrenci servisinin bir araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep-Kilis karayolu Beşgöz kavşağında bir öğrenci servisi, bir araçla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre araçtan savrulan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çoğunluğu yabancı uyruklu 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Tragger, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

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