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Gaziantep'te organize suç örgütü operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

Gaziantep'te organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te organize suç örgütü operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Şehitkamil Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Şehitkamil ilçesindeki Bedirkent, Suboğazı ve Atabek mahallerinde kamu malından, iş yerinden ve bağ evlerinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bir ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, toplamda 150 bin liralık hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen organize suç örgütü lideri Ç.G. ve A.T, S.T, K.D. suçta kullandıkları araçlarla yakalandı.

Örgütün uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini yaptığını da tespit eden ekipler, örgüt liderinin hırsızlık malzemeleri karşılığında üyelerine uyuşturucu madde verdiği, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılığı yaptırdığını belirledi.

Haklarında 12 farklı suçtan işlem yapılan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:12 Kaynak: AA
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