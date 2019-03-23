Gaziantep'te Orman Haftası Kapsamında Fidan Dikildi
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Gaziantep'te Orman Haftası kapsamında fidan dikimi yapıldı.
Gaziantep'te Orman Haftası kapsamında fidan dikimi yapıldı.
Dülükbaba Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Davut Gül, Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Muharrem Katıoğlu ve öğrenciler katıldı.
Vali Gül, Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu, öğrencilerle yürüyüş yaptı, sohbet etti.
Etkinlik, fidan dikiminin ardından sona erdi.
Gül de öğrencilerle fidan dikti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:04 Kaynak: AA
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