Gaziantep'te Otomobil Devrildi: 2 Ölü, 5 Yaralı
40 dakika önce
Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Gaziantep
'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Aydoğdu
yönetimindeki 27 DN 207 plakalı otomobil, Gaziantep- Kilis
kara yolunun Bağlarbaşı
mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Nadide Samanoğlu, Remziye ve Ercan Özkesici ile Talha Demir, Samet ve Nazlı Saliha Deliçay
, 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Aydoğdu ile Nazlı Saliha Deliçay, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Cenazeler, Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:20 Kaynak: AA
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