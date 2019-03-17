Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Otomobil Devrildi: 2 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep'te Otomobil Devrildi: 2 Ölü, 5 Yaralı

40 dakika önce

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Otomobil Devrildi: 2 Ölü, 5 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Aydoğdu yönetimindeki 27 DN 207 plakalı otomobil, Gaziantep- Kilis kara yolunun Bağlarbaşı mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Nadide Samanoğlu, Remziye ve Ercan Özkesici ile Talha Demir, Samet ve Nazlı Saliha Deliçay, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Aydoğdu ile Nazlı Saliha Deliçay, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:20 Kaynak: AA

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