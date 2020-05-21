Gaziantep'te otomobilden hırsızlık ve motosikletin çalınma anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Gaziantep'te otomobilden hırsızlık ve motosikletin çalınma anı kameraya yansıdı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilden hırsızlık ve motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobilden hırsızlık ve motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki iş yeri ve otomobilden hırsızlık ile 3 motosikletin çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Otomobilden hırsızlık yapması ve motosikleti çalma anı güvenlik kameralarınca kaydedilen zanlının İ.H.Z. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin 29 suçtan kaydının bulunduğunu tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İ.H.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi

Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı