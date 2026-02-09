Gaziantep'te Personel İçin TIS İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te Personel İçin TIS İmzalandı

Gaziantep\'te Personel İçin TIS İmzalandı
09.02.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 9 bin personele %24-34 zam yaparak yeni TİS imzaladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında şirket personelini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesiyle belediyede görev yapan personellere yüzde 24 ile yüzde 34 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Bu kapsama toplu sözleşme kapsamında görev yapan 9 bin personelin ikramiye ve bayram yardımları dahil aylık ortalama gelirleri en düşük 64 bin, en yüksek 80 bin lira arasında olacak şekilde artırılarak işçilerin refah seviyesi yükseltildi.

Sözleşmenin yürürlük süresi sonuna kadar her 6 ayda bir memurlara yapılacak zam oranına eşdeğer şekilde personele de ek zam uygulanacak.

Öte yandan yıllık ödenen ikramiyelerin toplamı, toplu iş sözleşmesinin ardından 2026 yılında 60 yevmiye, 2027 yılında 64 yevmiye, 2028 yılında ise 68 yevmiye olarak belirlendi. Bayram yardımları ise 20 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.

Yeni sözleşme sonrasında engelli çocuğu bulunan çalışanlara verilen çocuk yardımları ise yüzde 50 oranında artırılacak.

Evlenen çalışanlara yaklaşık bir çeyrek altın tutarında destek verilirken, avukat, mühendis, mimar, şehir plancısı, öğretmen, tekniker, fizyoterapist ve eğitmenler için unvan primi ödemesi hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, personelle bir aile olduklarını belirterek,

"İnsanların canı, malı, ailesi, inancı bize emanet ve biz bir aileyiz. Bir kendi küçük çekirdek ailemiz var, bir de Gaziantep Büyükşehir ailesi var, bir de Gaziantep ailesi var. Gaziantep ailesi yaklaşık 2 milyonluk ailenin her bir mensubu bize emanet. Dolayısıyla onların çocukları, onların aileleri, onların yaşam standartları hepsi bize emanet."

Hak-İş Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, güncel mali hakların yanı sıra insanların hayatlarına dokunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Gaziantep, Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Personel İçin TIS İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
Fenerbahçe, Anderson Talisca’nın sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzattı
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Alman damadın bayrak hassasiyeti Davetlileri bakın nasıl karşıladı Alman damadın bayrak hassasiyeti! Davetlileri bakın nasıl karşıladı

15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:21
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
15:11
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
14:54
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
14:41
CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 15:49:00. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Personel İçin TIS İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.