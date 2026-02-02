Gaziantep'te Şerit İhlali Ceza Yağmuru - Son Dakika
3. Sayfa

Gaziantep'te Şerit İhlali Ceza Yağmuru

Gaziantep'te Şerit İhlali Ceza Yağmuru
02.02.2026 15:49
Gaziantep'te 775 sürücüye 964 bin TL ceza kesildi, denetimler devam edecek.

Gaziantep'te trafikte kural dışı şerit ihlali yapan 775 araç sürücüsüne toplam 964 bin 404 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 günde şehrin pek çok noktasında ve kavşakta, trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada kural dışı şerit ihlali yapan 775 araç sürücüsüne toplam 964 bin 404 TL cezai işlem uygulandı. Araçların 'kaynak' anları ise dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Şerit İhlali Ceza Yağmuru - Son Dakika

