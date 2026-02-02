Gaziantep\'te Şerit İhlali Ceza Yağmuru

Gaziantep'te trafikte kural dışı şerit ihlali yapan 775 araç sürücüsüne toplam 964 bin 404 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 günde şehrin pek çok noktasında ve kavşakta, trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada kural dışı şerit ihlali yapan 775 araç sürücüsüne toplam 964 bin 404 TL cezai işlem uygulandı. Araçların 'kaynak' anları ise dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi. - GAZİANTEP