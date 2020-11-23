Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık, esnafa destek sağlanacak - Son Dakika

Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık, esnafa destek sağlanacak

23.11.2020 00:57
Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık, esnafa destek sağlanacak, System.String[]

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süre kapatılan iş yerleri ile sıkıntı yaşayan esnafa 'şifa paketi' ile destek sağlanacak.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici süre kapatılan iş yerleri ile sıkıntı yaşayan esnafa 'şifa paketi' ile destek sağlanacak.

Pandemiden dolayı ürünü elinde kalan, iş yerini kapatmak zorunda kalan esnaftan alınan biber, zahter, sumak, nar, sarımsak, üzüm gibi bölgenin şifa kaynağı ürünleri Büyükşehir Belediyenin kendi bünyesinde yetiştirdiği ürünler ile birleştirilerek ücretsiz şekilde halka dağıtılacak. "Esnafa destek halka şifa" paketi sloganı ile hazırlanan paketlerde Gaziantep tarımında üretilen ürünler ile bağışıklık sistemini güçlü tutacak ürünler yer alacak.

Projenin tanıtım lansmanında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in lezzetin başkenti olmasının yanı sıra artık şifanın da başkenti olduğunu söyledi. Şahin, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz, küresel bir sorunla karşı karşıyayız ulusal bir mücadele var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü sağlık altyapısı, güçlü koordinasyon ve güçlü dayanışma ruhuyla bu süreçten en az zararla çıkmaya çalışıyoruz. Bizi biz yapan en temel şey dayanışma, koordinasyon, büyük millet, iyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olma. Bilim Kurulunun karalarında maskeni tak, mesafeni koru, hijyene dikkat et diyor ama bilim kurulu bir şey daha söylüyor 'Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun' diyor İmmün sistemini güçlü tutmak için 4 formülden bahsediliyor. Birincisi C vitamini, ikincisi D vitamini, üçüncüsü magnezyum, dördüncüsü ise çinko. Bunu ben söylemiyorum bunu Mehmet Öz, Osman Müftüoğlu söylüyor. Dolayısıyla C vitamini, D vitamini, çinko ve magnezyum burada. Dolayısıyla doğal aşı ve doğal ilaç" dedi.

Pandemiden dolayı kapatılan iş yerleri için bir çalışma başlattıklarını belirten Başkan Şahin, "Esnafımızla ilgili geçen hafta genelgede alınan bir kararla kapatılan işyerleri için çalışma başlattık. İlk kararımızı aldık ve kapatılan işyerlerin mesken sularında indirime gittik. Zamanın ruhu ve şifanın kaynağı olan bugün çıkarttığınız ikinci kararla 'Sosyal Destek Sistemimizi' açıklıyoruz. Yetim, yoksul, muhtaç, hastalara kapı kapı bunların hepsini dağıtacağız. Nizip'in ve Karkamış'ın nanesini, Şahinbey ve Şehitkamil'in sumak ile kekik gibi tüm ilçelerimizdeki ürünleri üreticiden ve kendi seramızdakileri alacağız dağıtacağız. Bu ürünler benim toprağım da çıkıyor. Ben üretiyorum şimdi de dağıtıyorum. Bunun adı 'Esnafa Destek Halka Şifa Paketi'. Bütün ürünleri topluyoruz, şifa paketi oluşturuyoruz. Gaziantep'in girilmedik sokağı kalmayacak, elden teslim edeceğiz. Kim hastayım derse bize başvuracak, bu işin bütçesine bakmayacağız. Esnafa verdiğimiz bu destekle hem şehrin ekonomisi rahatlayacak hem de bağışıklık sistemimiz kuvvetlenecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Fatma Şahin, serada yetiştirilen marulları elleriyle topladı. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Koronavirüs, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te şifa paketi ile halka sağlık, esnafa destek sağlanacak - Son Dakika Ekonomi


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