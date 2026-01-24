Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

24.01.2026 16:10
Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda 5 adet silah ile çok sayıda silah aparatı ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Şehitkamil ilçesinde silah, mermi ve havai fişek kaçakçılığı yaptığı tespit edilen H.E. isimli şahsın ikametine operasyon yapıldı. Adresteki aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca şarjörü, 3 bin 900 adet tabanca mermisi, bin 580 adet av tüfeği fişeği, 492 adet torpil, 416 adet havai fişek, 100 adet meşale, 24 adet volkan maytap, 14 adet konfeti, 10 adet kar spreyi, 13 adet sprey silah yağlayıcı, 2 adet namlu, 2 adet tabanca kabzası, 1 adet kelebek bıçak, 4 adet tabanca tamir kiti ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
