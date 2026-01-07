Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Motosikletli Yunus Timleri, uygulama sırasında yaptıkları çalışmalarda 3 ruhsatsız tabanca, 54 fişek ele geçirdi, 3 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
