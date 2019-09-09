Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te park yeri nedeniyle aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te park yeri nedeniyle aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tarafların birbirine tabanca ile ateş etmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan C.D, A.Y.D, M.K, L.K. ve M.K'nin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, cinayet zanlısı İ.D. ve C.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep, Şahinbey, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı
Komşuların park yeri kavgası: 3 ölü, 5 yaralı (2)- yeniden İstanbul'daki bir lisede simit parçalarıyla yapılan karşılama tepki çekti MİT ile polisten, bombalı eylem hazırlığındaki teröristlere ortak operasyon!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 00:49:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]