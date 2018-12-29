Gaziantep'te Şüpheli Ölüm
21 dakika önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.
Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi
Hacı Cahit Köse Camisi'ndeki tuvalette bir kişinin hareketsiz yattığını gören tuvalet işletmecisi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen kişinin Ali T. (22) olduğu tespit edildi.
Ali T'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren gencin yakınlarına sağlık görevlilerince müdahale edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:22 Kaynak: AA
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