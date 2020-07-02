Gaziantep'te tefeci operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ve Karkamış ilçelerinde düzenlenen tefeci operasyonunda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip ve Karkamış ilçelerinde tarım ve hayvancılık yapan ancak banka kredisi almakta zorlanan vatandaşlara, yüksek faizle borç veren, daha sonra senetlerde oynama yaparak, vatandaşların üzerindeki taşınmazları üzerine geçirdikleri ihbar edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 7 aylık çalışma sonucu, şüphelilerin banka hareketleri, tapu kayıtları, mağdurlardan dolaylı yollardan alınıp başka kişilere satılan taşınır ve taşınmazlar, trafik tescil işlemleri ile mağdurlardan elde edilen araç bilgileri, icra müdürlüklerindeki kayıtlar tek tek inceledi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen şüphelilerin yakalanması için 4 adrese düzenlenen operasyonda, 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde 320 sahte senet ile çok sayıda boş senet, 15 çift imzalı senet, 13 kasa defteri, bilgisayar, bir miktar esrar ve çok sayıda evrak ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor.