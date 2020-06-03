Gaziantep'te teknoloji mağazasından hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

Gaziantep'te teknoloji mağazasından hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'te bir teknoloji mağazasından hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te bir teknoloji mağazasından hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde iş yeri ve evden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettiği 3 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, yüzlerinde tıbbi maske takılı 2 zanlının teknoloji mağazasının cam kapısını çekiçle kırarak içeriği girdiği ve çeşitli ürünleri poşete koyup kaçtığı yer aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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