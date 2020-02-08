Gaziantep'te terör operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'te terör operasyonu: 1 tutuklama
6 saat önce
Gaziantep'te Heyet-i Tahrir Şam Cephesi/Fetih El Şam Cephesi/El Nusra Cephesi'ne (HTŞ/FEC/ENC) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:46 Kaynak: İHA
Gaziantep'te Heyet-i Tahrir Şam Cephesi/Fetih El Şam Cephesi/ El Nusra Cephesi'ne (HTŞ/FEC/ENC) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca HTŞ/FEC/ENC'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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