Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Terör Operasyonu

Gaziantep'te Terör Operasyonu

23 dakika önce

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 zanlı, çok sayıda dijital materyallerle yakalandı.

Gözaltına alınanların, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde, silahlı eğitim
alarak eylem ve faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak üzere, Gaziantep'e geldikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:09 Kaynak: AA

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