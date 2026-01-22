Gaziantep’te Toplu Taşıma Ücretsiz - Son Dakika
Gaziantep’te Toplu Taşıma Ücretsiz

22.01.2026 15:23
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Cuma günü toplu taşıma ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışından dolayı vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması ve toplu taşımayı tercih etmesi amacıyla belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarının 23 Ocak Cuma günü ücretsiz olarak hizmet vermesine karar verildi.

Açıklamada, vatandaşlara toplu taşımanın tercih edilmesi yönünde çağrıda bulunularak şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesine bağlı turuncu otobüsler, tramvaylar ve GAZİRAY seferleri ücretsiz yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, ana arterler ve kritik güzergahlarda Trafik Kontrol Merkezi üzerinden anlık olarak takip sağlayacak. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalar aralıksız sürdürülecek. Uygulama ile trafikte yoğunluğun azaltılması, özel araç kullanımının sınırlandırılması ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi hedefleniyor. Kar yağışının etkili olacağı süre boyunca yol açma, tuzlama ve buzlanmaya karşı önlemler kapsamında belediyeye bağlı tüm ekipler sahada görev başında olacak."

