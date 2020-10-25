Gaziantep'te trafik çilesi - Son Dakika

Gaziantep'te trafik çilesi

25.10.2020 00:57
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Gaziantep'te yüzlerce metreye uzayan araç trafiği hem sürücüler hem de yayalar için çileye dönüştü.

Gaziantep'te yüzlerce metreye uzayan araç trafiği hem sürücüler hem de yayalar için çileye dönüştü.

Gaziantep'in Şahinbey İlçesindeki en işlek bölgelerinden olan Maarif kavşağı ve Karagöz caddesindeki araç trafiği, hem sürücüleri hem de yayaları çileden çıkarttı. Karona virüse rağmen hafta sonunda araçlarıyla sokağa çıkan Gaziantepliler, uzun araç kuyruklarına neden oldu. Yüzlerce metrelik trafik hem sürücüler hem de yayalar için çileye dönüştü. Kimiler kaza yada yol çalışması gibi nedenlerden yolun trafiğe kapandığını düşünürken kimileri ise trafiğin hafta sonu ve güzel havayı fırsat bilen hemşehrilerinin neden olduğun ifade etti. Her hafta sonu benzer trafiğin oluştuğunu savunan vatandaşlar, trafiğin normale döndürülebilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, "Her hafta bu sorunla karşılaşıyoruz. Çok yoğun oluyor, dakikalarca trafikte bekliyoruz. Kent yetkililerin konuya el atmasını istiyoruz. İkaz, uyarılar, ışıklar, polis memuru yada yolun genişletilmesi gibi ne gerekiyorsa bir an önce yapılması gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Karagöz, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te trafik çilesi - Son Dakika

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