Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 450 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 450 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 mahallede önceden belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalleye giriş çıkışların kapatıldığı ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de drone ile destek verdiği operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Gece"nin de kullanıldığı ev aramalarında, 1 kilo 80 gram esrar, 230 gram eroin, 80 kenevir, 4 hassas terazi, 3 tabanca, 80 uyuşturucu hap, 81 şişe kaçak içki, bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 10'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:49 Kaynak: AA

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